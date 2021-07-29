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Экономика ,  

Путин поддержал создание особой экономической зоны в Белгородской области

Вид на Белгород
Вид на Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Белгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом он заявил на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеславом Гладковым, сообщается на сайте Кремля.

«Я бы поддержал это», — сказал президент, отвечая на просьбу губернатора о создании в Белгородской области ОЭЗ, без которой реализовать имеющиеся планы развития региона «за короткий промежуток времени невозможно».

По словам Гладкова, к 2030 году планируется удвоить валовый региональный продукт, увеличив его до 2 трлн руб. Для этого, в частности, необходимо нарастить объем инвестиций, в том числе реализовать крупные инвестиционные проекты Новолипецкого металлургического комбината и «Металлинвеста». Если ОЭЗ будет создана, компании обязались на первом этапе вложить в регион 250 млрд руб., а на втором — еще 150 млрд руб., отметил врио губернатора.

Президент отметил важность создания инвестиционных условий в регионе и поручил все «посчитать». «Обязательно посмотрим на это», — резюмировал Путин.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В начале января премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о создании особых экономических зон в Омской области и Красноярском крае. По планам, в Омской области появится зона «Авангард», там разместятся нефтехимические предприятия, это позволит к 2030 году привлечь около 23 млрд руб. инвестиций. В другом регионе зона будет названа «Красноярской технологической долиной», там будут производить промышленное оборудование и алюминиевую продукцию для машино- и авиастроения.

Всего в России действуют 38 особых экономических зон в 31-м регионе, из них 19 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, еще десять — туристическо-рекреационные и два — портовые. Объем общих инвестиций составил порядка 497 млрд руб., создано более 42 тыс. рабочих мест.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Формат особых экономических зон предполагает предоставление бизнесу, в частности, минимальных административных барьеров, таможенных преференций, сниженных цен на аренду и покупку земли и налоговых льгот.

Владимир Путин особая экономическая зона Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ОЭЗ
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