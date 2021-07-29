Путин поддержал создание особой экономической зоны в Белгородской области

Вид на Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Белгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом он заявил на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеславом Гладковым, сообщается на сайте Кремля.

«Я бы поддержал это», — сказал президент, отвечая на просьбу губернатора о создании в Белгородской области ОЭЗ, без которой реализовать имеющиеся планы развития региона «за короткий промежуток времени невозможно».

По словам Гладкова, к 2030 году планируется удвоить валовый региональный продукт, увеличив его до 2 трлн руб. Для этого, в частности, необходимо нарастить объем инвестиций, в том числе реализовать крупные инвестиционные проекты Новолипецкого металлургического комбината и «Металлинвеста». Если ОЭЗ будет создана, компании обязались на первом этапе вложить в регион 250 млрд руб., а на втором — еще 150 млрд руб., отметил врио губернатора.

Президент отметил важность создания инвестиционных условий в регионе и поручил все «посчитать». «Обязательно посмотрим на это», — резюмировал Путин.