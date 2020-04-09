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Счетная палата не увидела прорывного эффекта от особых экономических зон

Зоны с преференциями для ведения бизнеса пока не оказали прорывного воздействия на экономику России, констатировала Счетная палата. Правительству еще только предстоит выработать критерии оценки их эффективности, решили аудиторы
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Деятельность особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и инновационного центра «Сколково» не оказывает прорывного влияния на экономику страны, говорится в отчете Счетной палаты.

«Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности», — говорится в заключении.

Одна из главных проблем — отсутствие методик оценки эффективности территорий с льготным режимом (индустриальные парки, промышленные кластеры и прочие), над которыми правительству еще предстоит работа. «Необходимо предусмотреть требования к обоснованию способов финансирования объемов расходов за счет всех источников и, конечно же, общие подходы к оценке эффективности таких территорий» — отметили аудиторы.

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«Так, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд руб. из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Более половины (59%) рабочих мест из 22 тыс. новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна», — говорится в заключении.

Анализ применения преференциального режима инновационного центра «Сколково» показывал, что большинство целевых показателей подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» оказались перевыполнены, некоторые из них в несколько раз. «Это может свидетельствовать о занижении плановых показателей или об избыточности мер государственной поддержки для их выполнения», — говорится в отчете.

Всего несколько территорий с преференциями дают основной объем выручки. «Если к особым экономическим зонам «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна» прибавить ОЭЗ «Санкт-Петербург», то получится, что их объем выручки составит 82,9% от всего ее объема по зонам», — подсчитали аудиторы.

В отчете отмечены сложности с созданием особых экономических зон туристического кластера. «По состоянию на 1 января 2019 года на территориях трех ОЭЗ ТРТ туристического кластера зарегистрированы 33 резидента, которыми создано 619 рабочих мест, построен и введен в эксплуатацию 81 объект инженерной инфраструктуры», — отметили аудиторы.

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С момента создания ОЭЗ до 2016 года в семи из девяти ОЭЗ туристического кластера не было зарегистрировано ни одного резидента. По информации Минэкономразвития, на территориях большинства зон при формировании туристического кластера выявлялись проблемы правового регулирования при оформлении земельно-имущественных отношений.

«В 2016 году правительством Российской Федерации было принято решение о досрочном прекращении существования четырех из девяти ОЭЗ ТРТ туристического кластера на территориях Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Северная Осетия — Алания, а также Ставропольского края. При этом на развитие ликвидированных ОЭЗ туристического кластера, которые практически не функционировали, были направлены средства федерального бюджета, в том числе: в ОЭЗ ТРТ в Республике Адыгея — 492 млн руб., в Республике Северная Осетия — Алания — 733,8 млн руб.», — говорится в отчете.

Правительству необходимо ускорить выработку критериев эффективности ОЭЗ. К тому же сравнительно короткий срок существования территорий с преференциальным режимом не позволяет пока в полной мере оценить их эффективность.

По состоянию на 1 января 2019 года на территориях 23 субъектов Российской Федерации действовало 27 особых экономических зон.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Счетная палата, «Сколково»
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