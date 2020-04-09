Счетная палата не увидела прорывного эффекта от особых экономических зон

Зоны с преференциями для ведения бизнеса пока не оказали прорывного воздействия на экономику России, констатировала Счетная палата. Правительству еще только предстоит выработать критерии оценки их эффективности, решили аудиторы

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Деятельность особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и инновационного центра «Сколково» не оказывает прорывного влияния на экономику страны, говорится в отчете Счетной палаты.

«Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности», — говорится в заключении.

Одна из главных проблем — отсутствие методик оценки эффективности территорий с льготным режимом (индустриальные парки, промышленные кластеры и прочие), над которыми правительству еще предстоит работа. «Необходимо предусмотреть требования к обоснованию способов финансирования объемов расходов за счет всех источников и, конечно же, общие подходы к оценке эффективности таких территорий» — отметили аудиторы.

«Так, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд руб. из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Более половины (59%) рабочих мест из 22 тыс. новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна», — говорится в заключении.