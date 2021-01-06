Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон в Красноярском крае и Омской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Согласно документу, в Омской области должна появиться особая экономическая зона «Авангард». Там планируют разместить нефтехимические производства. Власти рассчитывают, что благодаря этому к 2030 году удастся создать более 700 рабочих мест и привлечь в регион порядка 23 млрд руб. инвестиций, указано на сайте кабмина.

Что касается второго региона, то особая экономическая зона там получит название «Красноярская технологическая долина». Там планируют производить промышленное оборудование, а также продукцию из алюминия для авиа- и машиностроения. На сайте кабмина сообщается, что с потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. По прогнозам чиновников, к 2030 году на базе «Красноярской технологической долины» появится около 1,3 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд руб.

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