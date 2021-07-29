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Экономика ,  
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Аудиторы назвали способ удешевить строительство дорог на 1,5 млрд руб.

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Строительство дорог может быть почти на 1,5 млрд руб. в год дешевле, если использовать старый щебень, производимый по другому ГОСТу, говорится в отчете Счетной палаты.

«С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение ГОСТ 8267-93 в Перечень № 2 могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 млн рублей ежегодно (расчетно)», — говорится в документе.

Аудиторы назвали старыми более 60% инноваций для строительства дорог
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Этот ГОСТ действует в России с 1995 года. Его применяют еще как минимум в девяти постсоветских странах.

В отчете отмечается, что применение щебня по нынешним правилам делает строительство дорог дороже. В частности, в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях использование 1 тонны этого материала приводит к удорожанию строительства на 121,8%.

Связано это с тем, что при производстве используемого сейчас щебня процент выхода фракций падает. Поэтому появляется потребность дробить большее количество скального грунта. В итоге увеличивается время на заготовку материалов и затраты на электричество.

В этом же отчете аудиторы Счетной палаты назвали старыми 63,6% инновационных технологий и материалов, которые были использованы в 2018–2020 годах. Так, в документации 263 использованные технологии, а также материалы были отнесены к новым, но 168 из них таковыми не являлись.

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