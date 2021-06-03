Моргенштерн заявил об «абсолютной невиновности» в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Перед заседанием суда по административному делу о пропаганде наркотиков рэпер Моргенштерн заявил о своей «абсолютной невиновности». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», — сказал артист у входа в Зюзинский суд Москвы.

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Также рэпер выразил обеспокоенность судьбой «своего хорошего товарища», администратора YouTube-канала, в котором опубликованы клипы, ставшие поводом для составления протокола. Моргештерн заявил о готовности самоcтоятельно оплатить штраф в случае, если суд признает их виновными.