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Моргенштерн заявил об «абсолютной невиновности» в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Перед заседанием суда по административному делу о пропаганде наркотиков рэпер Моргенштерн заявил о своей «абсолютной невиновности». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», — сказал артист у входа в Зюзинский суд Москвы.

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Также рэпер выразил обеспокоенность судьбой «своего хорошего товарища», администратора YouTube-канала, в котором опубликованы клипы, ставшие поводом для составления протокола. Моргештерн заявил о готовности самоcтоятельно оплатить штраф в случае, если суд признает их виновными.

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Экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов в конце марта попросил проверить текст песни «Розовое вино — 2», которая, по мнению Носова, пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей после Носова также попросила Лига безопасного интернета. Позднее против рэпера завели административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП.

В середине мая адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что в рамках дела провели четыре экспертизы: первая и третья установили наличие пропаганды наркотиков в клипах музыканта, а вторая и четвертая, «которая проводилась самым авторитетным экспертом», установили отсутствие нарушения, отмечал защитник.

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