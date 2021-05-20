Адвокат сообщил результаты экспертизы песен Моргенштерна

Алишер Валеев (Моргенштерн) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Последняя проведенная экспертиза не выявила наличие пропаганды наркотических средств в текстах песен Алишера Валеева (Моргенштерн) «Розовое вино 2» и Family. Об этом сообщил РБК адвокат Сергей Жорин.

«Всего в рамках дела проводилось четыре экспертизы: первая — установила наличие, вторая установила отсутствие, третья установила наличие и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие», — сказал Жорин.

Адвокат также предоставил РБК последнее лингвистическое исследование текстов песен «Розовое вино 2» и Family, которое провела доктор филологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Мария Шульга.

Так, экспертиза показала, что в песнях не выполняются условия реализации пропаганды как особого типа общения. По мнению эксперта, тексты песен «Розовое вино 2» и Familу относятся к песенному жанру, в них нет аргументов и тезисов, и они и «не содержат обоснования употребления наркотических средств».

«Тексты песен «Розовое вино 2» и Family отвечают существенным признакам поэтического произведения. <...> Отождествление автора или исполнителя с лирическим героем неправомерно», — заключила эксперт.