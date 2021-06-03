Онищенко допустил рост заболеваемости коронавирусом к осени

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией возрастет в осенний период, если темп вакцинации от COVID-19 останется на низком уровне. Об этом сообщил «РИА Новости» академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Поскольку он (коронавирус. — РБК) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — сказал Онищенко.

Он добавил, что прослойка населения с иммунитетом к COVID-19 пока очень мала. По его словами, если темпы вакцинации останутся на таком же уровне, то «рост заболеваемости будет».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России не наблюдается третьей волны распространения коронавируса. По его словам, в целом по стране заболеваемость снижается.