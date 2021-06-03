На золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв

Фото: Александр Петров / ТАСС

В Бурятии произошел взрыв на руднике «Владимирский» в Окинском районе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По данным ведомства, один рабочий погиб, его тело уже извлечено из шахты. Произошел самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ, отмечают в МЧС.

«Предварительно, там находилось восемь человек, семь из них эвакуировались самостоятельно», — сказали в пресс-службе.

«Обстоятельства выясняются», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. В Следственном управлении СК по Бурятии РБК заявили, что следователи выехали на место происшествия.

Золотодобывающий рудник «Владимирский» площадью 22 кв. км принадлежит компании ООО «Рифей». На руднике «Владимирский» добывают золото и серебро. РБК направил запрос в компанию «Рифей».