В Приморском крае в руднике произошло обрушение породы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Организаторы «Евровидения» назвали дату выступления певицы Manizha Общество, 15:43 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 15:36 Коллегия адвокатов объявила о запуске платформы для юристов LegalCharity Пресс-релиз, 15:30 Тревожные и одинокие: как удаленка влияет на психологическое здоровье Социальная экономика, 15:30  Место перестрелки с силовиками в подмосковных Мытищах. Видео Общество, 15:22 Чему стартапы и корпорации могут научиться друг у друга Pro, 15:18 Голикова сообщила о сокращении числа абортов в России почти на 40% Общество, 15:17 «Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Джикией Спорт, 15:14 Эксперты предсказали замедление роста цен на жилье в Москве Недвижимость, 15:11 Акции QIWI взлетели на 7% после сообщения об устранении нарушений Инвестиции, 15:10 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 15:06 QIWI заявила о снятии части ограничений ЦБ по переводам за рубеж Финансы, 15:03 Глава Банка Кореи предсказал снижение спроса на биткоин Крипто, 15:00 СК счел стрельбу в Мытищах покушением на жизнь силовиков Общество, 15:00
Общество ,  
0 

В Приморском крае в руднике произошло обрушение породы

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В руднике «Королевский» в Приморском крае произошло обрушение породы, сообщает МЧС по региону на своем сайте.

«30 марта в 17:16 (10:16 мск. — РБК) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация об обрушении породы, предварительно при проведении подрывных работ, в штольне выработок рудника «Королевский», расположенного в Дальнегорском городском округе», — говорится в сообщении

В администрации указали, что в штольне может находиться один человек. Еще 21 работника удалось вывести на поверхность еще до того, как прибыли спасатели.

«Норникель» назвал срок восстановления добычи на затопленных рудниках
Бизнес
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

На место происшествия были направлены спасатели Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС России. Всего к спасательной операции привлекли 22 человека и пять единиц техники.

Позднее, после очищения трети штольни, в МЧС заявили об обнаружении человека без признаков жизни. Его доставили на поверхность и передали в руки скорой помощи.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По данным ведомства, рудник принадлежит АО «ГМК «Дальполиметалл».

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

По данным «РБК Компании», генеральный директор «Дальполиметалла» — Глеб Зуев. Компания была образована в 2002 году. Уставный капитал предприятия — 630 млн руб.

В прошлый раз обрушение породы на руднике «Королевский» произошло 17 марта. Тогда из 30 человек 28 эвакуировали сразу. Позднее на поверхность удалось достать еще двух, у одного из которых была травма ноги.

обрушение рудник Приморский край МЧС
Материалы по теме
СМИ узнали об увеличении числа погибших при обрушении дома в Каире до 22
Общество
В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки
Общество
В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter