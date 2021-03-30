В Приморском крае в руднике произошло обрушение породы

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В руднике «Королевский» в Приморском крае произошло обрушение породы, сообщает МЧС по региону на своем сайте.

«30 марта в 17:16 (10:16 мск. — РБК) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация об обрушении породы, предварительно при проведении подрывных работ, в штольне выработок рудника «Королевский», расположенного в Дальнегорском городском округе», — говорится в сообщении

В администрации указали, что в штольне может находиться один человек. Еще 21 работника удалось вывести на поверхность еще до того, как прибыли спасатели.

На место происшествия были направлены спасатели Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС России. Всего к спасательной операции привлекли 22 человека и пять единиц техники.