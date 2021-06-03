В Госдуме назвали «выстрелом в ногу» SWIFT возможное отключение России

Платежная система SWIFT в случае отключения России «выстрелит себе в ногу». Об этом, как передает ТАСС, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам депутата, отключение от SWIFT нанесет удар по российской финансовой системе только на период адаптации. «Наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу», — считает Аксаков.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию, которая призывает отключить Россию от SWIFT. Эти меры предлагается предпринять в случае вторжения России на Украину. Документ был одобрен в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию. При этом SWIFT — частная компания, поэтому у ЕС нет полномочий, позволяющих обязать SWIFT отключить Россию от своей системы, отмечал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Однако, как сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, риска отключения России от SWIFT нет. «Мы имеем прямой контакт со SWIFT, с московским офисом и непосредственно штаб-квартирой SWIFT, и нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим», — заявила она.