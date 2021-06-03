Военный вертолет США экстренно сел в Японии

Фото: Getty Images

Военный вертолет США UH-1 совершил экстренную посадку на японском острове Цукэн, относящемся к южной префектуре Окинава. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным канала, вертолет приземлился в поле в 120 метрах от жилых домов, никто из пяти членов экипажа не пострадал. Воздушное судно приписано к базе Корпуса морской пехоты США Футэмма. Эта американская база со времен окончания Второй мировой войны находится в префектуре Окинава.

Экипаж вертолета объяснил, что экстренная посадка была вызвана проблемами с двигателем.

Как передает Nikkei, генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции подтвердил, что то экипаж вертолета и местные жители не пострадали, также не были повреждены здания в месте экстренной посадки. Като попросил американскую сторону выяснить причину инцидента и обеспечить безопасность полетов военной авиации.