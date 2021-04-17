Общество , 17 апр, 15:38
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Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани
На Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск выполнявший сельхозработы вертолет совершил жесткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС.
По данным МЧС, инцидент произошел недалеко от поселка Ильский у 52-го км автодороги. Вертолет Ми-2 производил орошение полей.
«В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.