Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани

Фото: МЧС России

На Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск выполнявший сельхозработы вертолет совершил жесткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, инцидент произошел недалеко от поселка Ильский у 52-го км автодороги. Вертолет Ми-2 производил орошение полей.

«В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.