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Общество ,  
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Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск выполнявший сельхозработы вертолет совершил жесткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, инцидент произошел недалеко от поселка Ильский у 52-го км автодороги. Вертолет Ми-2 производил орошение полей.

«В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
Бизнес
Петр Келлнер

Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.

В конце марта пять человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 рядом с городом Бьютт в американском штате Аляска. Среди погибших был экс-владелец «Эльдорадо», самый богатый человек Чехии Петр Келлнер.

Кубань Краснодарский край вертолет жесткая посадка гибель
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