В Архангельской области упал вертолет

Вертолет Robinson (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Архангельской области в результате крушения вертолета Robinson один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, вертолет упал в районе острова Мудьюнг. Он вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области.

По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).

В пресс-службе МЧС России агентству ТАСС уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным спасателей, вертолет находится на плаву, его принадлежность устанавливается.