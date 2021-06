Facebook ответил на сообщения о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам

Противники Трампа заявили, что он подстрекал людей к беспорядкам в соцсетях. Сам политик назвал блокировку своих аккаунтов позором для страны.

В начале мая бывший президент запустил собственную онлайн-платформу для общения со сторонниками From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»). Однако сайт проработал недолго и менее чем через месяц закрылся.