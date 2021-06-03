Facebook ответил на сообщения о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам

Экс-президент США по-прежнему не может использовать свои учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщил представитель Facebook в Twitter.

«Ничего не изменилось в статусе президента Трампа на нашей платформе. Он остается отстраненным на неопределенный срок», — уточнил представитель.

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram заблокировали после того, как его сторонники устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия. В результате штурма конгресса погибли пять человек, в том числе сотрудник безопасности. Волнения вспыхнули в день, когда конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.