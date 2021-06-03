Новая группа Шнурова «Зоя» дала первое публичное выступление на ПМЭФ

Ранее Шнуров объявил о своем новом музыкальном проекте в Instagram. Первый альбом группы называется «Это жизнь».

В своем интервью Шнуров говорил, что помимо солистки проект состоит из музыкантов основанной им группы «Ленинград». «Это сборный такой состав, очень крутой», — указал исполнитель.

В марте 2019 года Шнуров объявил об уходе со сцены. Решение он объяснил тем, что «Ленинград» был «реализацией размышлений на тему большого застоя», а теперь застой в России закончился. «Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — сказал певец РБК.