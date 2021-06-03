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ПМЭФ-2021 ,  
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Новая группа Шнурова «Зоя» дала первое публичное выступление на ПМЭФ

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Группа «Зоя», новый проект музыканта Сергея Шнурова, впервые публично выступила перед большой аудиторией во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Видео выступления выложила в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

«Это первое буквально такое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки», — презентовал группу Шнуров.

Сергей Шнуров представил новую группу
Технологии и медиа
Сергей Шнуров

Солистка группы начала петь из толпы зрителей, затем посреди композиции поднялась на сцену, где играли остальные участники проекта.

Ранее Шнуров объявил о своем новом музыкальном проекте в Instagram. Первый альбом группы называется «Это жизнь».

В своем интервью Шнуров говорил, что помимо солистки проект состоит из музыкантов основанной им группы «Ленинград». «Это сборный такой состав, очень крутой», — указал исполнитель.

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В марте 2019 года Шнуров объявил об уходе со сцены. Решение он объяснил тем, что «Ленинград» был «реализацией размышлений на тему большого застоя», а теперь застой в России закончился. «Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — сказал певец РБК.

Сергей Шнуров группа
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