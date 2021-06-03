Новая группа Шнурова «Зоя» дала первое публичное выступление на ПМЭФ
Группа «Зоя», новый проект музыканта Сергея Шнурова, впервые публично выступила перед большой аудиторией во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Видео выступления выложила в Telegram телеведущая Ксения Собчак.
«Это первое буквально такое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки», — презентовал группу Шнуров.
Солистка группы начала петь из толпы зрителей, затем посреди композиции поднялась на сцену, где играли остальные участники проекта.