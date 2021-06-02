Сергей Шнуров представил свою новую группу
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров презентовал в свой новый музыкальный проект — группу «Зоя». Соответствующее сообщение музыкант опубликовал в своем Instagram.
«Поехали! Зоя!», — написал Шнуров, перекрепив первый альбом группы — «Это жизнь».
Ранее организаторы Петербургского международного экономического форума сообщали, что новая музыкальная группа Шнурова выступит 2 июня на их форуме.
В апреле «Невские новости» сообщало, что Шнур подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака ЗОЯ (ZOYA). Среди возможных видов деятельности под брендом «Зоя» указаны услуги по размещению рекламы, информационному сопровождению, работа модельных агентств, писало издание.