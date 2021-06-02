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Сергей Шнуров представил свою новую группу

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров презентовал в свой новый музыкальный проект — группу «Зоя». Соответствующее сообщение музыкант опубликовал в своем Instagram.

«Поехали! Зоя!», — написал Шнуров, перекрепив первый альбом группы — «Это жизнь».

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<p>Сергей Шнуров</p>

Ранее организаторы Петербургского международного экономического форума сообщали, что новая музыкальная группа Шнурова выступит 2 июня на их форуме.

В апреле «Невские новости» сообщало, что Шнур подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака ЗОЯ (ZOYA). Среди возможных видов деятельности под брендом «Зоя» указаны услуги по размещению рекламы, информационному сопровождению, работа модельных агентств, писало издание.

Сергей Шнуров — российский продюсер, рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. С 2019 года он входит в Общественный совет при комитете Государственной думы по культуре и в Совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы.

В 2019 году Шнуров объявил о роспуске созданной им музыкальной группы «Ленинград». Это решение он объяснил тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.

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