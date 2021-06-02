Сергей Шнуров представил свою новую группу

Сергей Шнуров — российский продюсер, рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. С 2019 года он входит в Общественный совет при комитете Государственной думы по культуре и в Совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы.

В 2019 году Шнуров объявил о роспуске созданной им музыкальной группы «Ленинград». Это решение он объяснил тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.