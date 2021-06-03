Прокуратура проверит смерть школьницы в детском лагере Волгограда

По информации пресс-службы, специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, алкогольного либо наркотического опьянения. Точная причина смерти, сообщили в администрации, будет установлена после экспертизы. Местное издание V1.RU со ссылкой на экстренные службы Волгограда пишет, что у подростка не было противопоказаний для нахождения в лагере.

Летом 2019 года юноша 2005 года рождения умер в Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок». Во время утренней зарядки подростку стало плохо, и он потерял сознание. Медицинские работники пытались его реанимировать, однако спасти не смогли.