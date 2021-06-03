Прокуратура проверит смерть школьницы в детском лагере Волгограда
В летне-оздоровительном лагере Волгограда «Орленок» умерла 16-летняя девушка. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.
«Организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере — МУ «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок», — отмечается в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев.
Пресс-служба администрации Волгоградской области, как передает «РИА Новости», сообщила, что девушка резко потеряла сознание в своей комнате. Ей пытался помочь штатный медработник лагеря, в установленные нормативами сроки приехала скорая помощь. Реанимационные мероприятия проводили 25 минут, однако школьница не пришла в сознание. Медики зафиксировали остановку сердца.