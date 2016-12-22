В летнем лагере в Челябинской области умер подросток

В летнем лагере в городе Миасс Челябинской области умер 13-летний воспитанник детского дома. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, во время игры у ребенка произошел эпилептический приступ, а медики, проводившие реанимационные мероприятия, не смогли его спасти. При осмотре тела признаков криминального характера смерти несовершеннолетнего не было найдено. Управление СКР по региону начало доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Башкирии в школьном лагере в городе Кумертау умер восьмилетний мальчик. Ребенку стало плохо. Ему вызвали бригаду скорой помощи, однако приехавшие медики констатировали смерть ребенка. Отмечается, что он страдал заболеванием сердца. Для установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Президент России Владимир Путин 20 июня заявил о том, что правительство должно уделить особое внимание организации детского отдыха в летний период. В апреле Госдума приняла закон, ужесточающий требования к организации детского отдыха.