В Ленобласти завели дело после пропажи 70-тонного военного укрепления

В Ленинградской области исчезло военное укрепление «Панцирь-2ПУ» массой более 70 тонн, заведено уголовное дело о краже. Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Панцирь» ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК (Кража)» — отмечается в сообщении.

Командир воинской части, к которой относилось укрепление, возложил вину за его исчезновение на военнослужащую, бывшей начальником склада военно-технического имущества. Он подал иск о взыскании с нее 447 120 руб. В такую сумму оценивается исчезнувшая конструкция.

По документам укрепление должно было находиться в поселке Мяглово под Петербургом.Однако, как уточняет пресс-служба, во время проверки в период с 18 ноября 2019-го по 30 декабря 2019 года выяснилось, что участок земли, на котором должен был стоять «Панцирь», сдали в аренду сторонней организации ООО «Индиго». Доступ на участок был закрыт, и проверяющие не смогли осмотреть сооружение.