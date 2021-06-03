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В Ленобласти завели дело после пропажи 70-тонного военного укрепления

В Ленинградской области исчезло военное укрепление «Панцирь-2ПУ» массой более 70 тонн, заведено уголовное дело о краже. Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Панцирь» ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК (Кража)» — отмечается в сообщении.

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Командир воинской части, к которой относилось укрепление, возложил вину за его исчезновение на военнослужащую, бывшей начальником склада военно-технического имущества. Он подал иск о взыскании с нее 447 120 руб. В такую сумму оценивается исчезнувшая конструкция.

По документам укрепление должно было находиться в поселке Мяглово под Петербургом.Однако, как уточняет пресс-служба, во время проверки в период с 18 ноября 2019-го по 30 декабря 2019 года выяснилось, что участок земли, на котором должен был стоять «Панцирь», сдали в аренду сторонней организации ООО «Индиго». Доступ на участок был закрыт, и проверяющие не смогли осмотреть сооружение.

Только в феврале 2020 допуск на участок открыли, и военная полиция вместе с военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона приехали в поселок в поисках «Панциря». Сооружение на положенном месте не обнаружили.

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Было установлено, что по акту от 4 октября 2019 года укрепление списали. Однако в том же акте указано, что «Панцирь» не демонтировали, и лом черных металлов от его разборки в количестве 72 тыс. кг не оприходовали.

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Фото:АГН «Москва»

Военнослужащая, заведовавшая складом части, откуда пропал «Панцирь», не признала вину. Она подтвердила факт получения укрепления, но уточнила, что конструкцию не сдавали на ее склад. Она также указала, что сооружение находилось на значительном удалении от ее места службы, поэтому она не могла за ним проследить.

Суд признал эти доводы и отказал истцу. «Панцирь» продолжают искать.

В 2018 году Следственный комитет России возбудил 15 уголовных дел по факту крупных хищений на Балтийском флоте. В частности, одно из дел завели против командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Его одного подозревали в краже 12 т узлов и агрегатов военной техники, 2,6 тыс. покрышек для автомобилей.

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