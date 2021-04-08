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Общество
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08 апр, 11:43
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В Дагестане в воинской части загорелся танк. Видео
В воинской части в Дагестане загорелся танк. Машина находилась на открытой стоянке, пожар потушили пожарные расчеты воинской части
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В районе дагестанского Буйнакска загорелся танк военной части
Общество
танк
Дагестан
взрыв
пожар
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$1,19
-0,03%
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