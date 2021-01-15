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Военного с Камчатки осудили за хищение и дезертирство за границу

Военный суд признал виновным капитана, служившего в Камчатском крае, который украл деньги в особо крупном размере и дезертировал. Об этом говорится на сайте 35 гарнизонного военного суда.

«Подсудимый, являясь должностным лицом финансовой службы воинской части, присвоил государственные денежные средства более 1 млн руб, похитил денежные средства более 8 млн рублей, то есть в особо крупном размере», — уточняется в сообщении.

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Военнослужащий не явился в свою часть и сбежал за рубеж. После этого он использовал поддельные документы.

Злоумышленника признали виновным по ч. 4 и ч. 3 ст. 160 УК («Присвоение или растрата»), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК («Кража») и ч. 1 ст. 338 УК («Дезертирство»). Мужчину приговорили к восьми годам исправительной колонии и лишили звания «капитан». Кроме того, с него взыскали в пользу Минобороны 10 024 059 руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

Весной 2019 года Краснодарский гарнизонный суд осудил трех военных за попытку хищения имущества Минобороны. Виновные пытались продать на сторону четыре двигателя к КамАЗу, которые поступили на хранение в их часть.

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