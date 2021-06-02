Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях

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Делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный форум (ПМЭФ) живого метрового камчатского краба по имени Юрий, который «приносит инвестиционную удачу». Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис, передает ТАСС.

«Это краб из Териберки (село в Кольском районе Мурманской области — РБК) Юрий, и так повелось, пошло поверье от предпринимателей, что если его увидишь или с ним сфотографируешься, то в инвестиционном плане тебе повезет. Мы специально его привезли сюда. <...> Это талисман Териберки, а сейчас будет еще и талисманом Петербургского экономического форума», — пояснил Чибис.

Губернатор указал, что к крабу относятся бережно, и пообещал вернуть его после форума в Мурманскую область. Чибис отметил, что краба не будут выпускать на свободу из-за повышенного интереса, вместо этого Юрия будут показывать туристам. «Создадим комфортные условия для его проживания», — уточнил глава региона.

Форум в Петербурге стартовал 2 июня и продлится до 5 июня. Мероприятие проходит в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Страной-партнером ПМЭФ в этом году выступает Катар. Наиболее многочисленная делегация ожидалась из США. В числе участников ПМЭФ-2021 заявлены глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне, президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.