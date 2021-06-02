В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге откроется международный экономический форум. Он продлится со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум».

В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. В числе участников ПМЭФ-2021 заявлены глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне, президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК ранее сообщал, что делегация из Соединенных Штатов станет самой многочисленной на предстоящем форуме.

Он добавил, что страной — партнером форума в этом году выступает Катар, откуда также ожидается большая делегация, более 200 человек. Традиционно более ста участников будет из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — перечислил Белоусов.