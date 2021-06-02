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Политика ,  
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Эксперты оценили пересмотр договора с Суданом о базе ВМФ

Фото: Минобороны / Global Look Press
Фото: Минобороны / Global Look Press

Открытие военной базы в Судане создает перспективы для ВМФ России в Индийском океане, но в случае отказа Россия может заключить соглашение с другой страной. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя пересмотр властями Судана договора о создании российской базы ВМФ на Красном море.

«Если говорить о возможных сценариях, то понятное дело, что база ВМФ в Судане открывает определенные перспективы для передового присутствия нашего Военно-морского флота в Красном море и в акватории Индийского океана. А если это не состоится, то желающих пригласить Россию достаточно много», — считает Леонков.

Он отметил, что сейчас не ясно, в чем именно состоит пересмотр соглашения. «Есть некая информация, что якобы Судан получил предложение от Всемирного экономического банка, от которого нельзя отказаться. Я бы дождался релиза нашего Министерства обороны, чтобы понять, насколько эта информация действительно имеет вес», — пояснил эксперт.

При срыве договоренностей с Суданом Россия ничего не потеряет, потому что еще там не имеет, прокомментировал РБК военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, военная база в регионе теоретически полезна России для дозаправки и отдыха кораблей.

«Ничего стратегического мы из этого не получим, потому Судан не является нашим союзником ни в каком смысле. База должна находиться в той стране, которая не будет так торговаться и выставлять новые условия», — заключил Храмчихин.

Ранее власти Судана заявили, что пересмотрят соглашение с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения на Красном море. Они сообщили, что планируют «определить интересы Судана в этом соглашении». Москва заключила договор с Суданом в декабре 2020 года. Предполагалось, что страна безвозмездно передает России в пользование часть порта города Порт-Судан и прилегающей акватории. По соглашению на базе могло находиться до четырех российских кораблей, включая оснащенные ядерной силовой установкой, и до 300 военных.

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