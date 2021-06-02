Песков оценил решение Швейцарии по допуску на саммит Байдена и Путина

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сертификат о прививке вакциной «Спутник V» не повлияет на решение России провести встречу в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

На вопрос, повлияет ли это на выбор женевской площадки для встречи, представитель Кремля коротко ответил: «Нет».

Ранее 2 июня швейцарским МИДом была открыта аккредитация для СМИ на встречу Путина и Байдена. Для получения аккредитации журналистам необходимо предоставить один из следующих документов: сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный менее чем за 72 часа до подачи заявки, отрицательный результат теста на антиген (сделанный за 48 часов) или справку об уже перенесенном COVID-19.

Официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер сообщил «РИА Новости», что будут приниматься сертификаты о вакцинации только препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Швейцарией, в числе которых нет российских вакцин.