Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно

Здание МИД Японии (Фото: Mofa.Japan.en / Facebook)

МИД Японии выразил протест Москве из-за задержания японского рыболовецкого судна в Охотском море, сообщает телеканал NHK.

Токио заявил, что судно, задержанное у побережья города Вакканай на острове Хоккайдо, находилось в исключительной экономической зоне Японии. Дипломаты потребовали немедленно освободить судно и экипаж.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области, 28 мая в Охотском море была обнаружена рыболовецкая шхуна под флагом Японии, которая попыталась скрыться. При попытке уйти экипаж создал угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем, сообщили в ФСБ.

На борту задержанного судна были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Шхуну доставили в порт Корсаков.