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В Москве начнут выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Москвы расширяют эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Число направлений исследований, в обработке которых врачам будут помогать цифровые технологии, до конца 2021 года увеличится до 13. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям — результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу», — рассказала вице-мэр.

В Москве с помощью искусственного интеллекта поставили 1,5 млн диагнозов
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Уже в июне, по ее словам, врачам-рентгенологам столичных медицинских учреждений станут доступны алгоритмы, помогающие распознавать остеопороз и признаки ишемической болезни сердца на компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, в том числе на низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). До конца года власти Москвы обещают также внедрить алгоритмы для анализа:

  • КТ головного мозга для диагностики инсультов;
  • МРТ головного мозга для выявления злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера;
  • МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для выявления грыж, протрузий, стеноза;
  • рентгенографии опорно-двигательного аппарата для выявления артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков;
  • КТ/НДКТ органов грудной клетки с целью выявления эмфиземы легких;
  • КТ/НДКТ для выявления аневризмы грудного отдела аорты;
  • КТ/НДКТ для выявления легочной гипертензии.

«Важно, что мы открыто привлекаем инновации: не сами разрабатываем системы компьютерного зрения, а приглашаем разработчиков, интегрируем эти решения с единой цифровой платформой, проверяем точность сервисов, и только лучшие из них мы внедряем в ежедневную практику всей сети», — заявила Ракова. Она пояснила, что сам механизм работы ИИ-сервисов останется прежним: они будут обрабатывать снимок до того, как к нему приступит врач, и выделять цветовыми подсказками области, которые требуют повышенного внимания, чтобы специалист не пропустил ни малейших признаков наличия патологии.

В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ
Технологии и медиа
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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Москва реализует эксперимент по использованию инновационных технологий для анализа медицинских изображений с 2020 года. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по привлечению инновационных компаний к созданию и внедрению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере. Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) и доступны врачам-рентгенологам всех московских медицинских учреждений, подключенных к ЕРИС. Решение реализовано на базе единой цифровой платформы здравоохранения, разработанной совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.

Москва здравоохранение медицина цифровизация искусственный интеллект МРТ болезни
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