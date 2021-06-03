В Москве начнут выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта

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Власти Москвы расширяют эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Число направлений исследований, в обработке которых врачам будут помогать цифровые технологии, до конца 2021 года увеличится до 13. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям — результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу», — рассказала вице-мэр.

Уже в июне, по ее словам, врачам-рентгенологам столичных медицинских учреждений станут доступны алгоритмы, помогающие распознавать остеопороз и признаки ишемической болезни сердца на компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, в том числе на низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). До конца года власти Москвы обещают также внедрить алгоритмы для анализа: