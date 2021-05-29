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В Москве с помощью искусственного интеллекта поставили 1,5 млн диагнозов

Благодаря искусственному интеллекту московские врачи поставили 1,5 млн предварительных диагнозов. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что система теперь доступна и в регионах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские медики поставили уже 1,5 млн предварительных диагнозов при помощи искусственного интеллекта (ИИ) — системы поддержки принятия врачебных решений. Она стала доступна и в регионах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится в сообщении на сайте мэрии.

«Москва продолжает делиться с регионами своими наработками. В конце прошлого года мы открыли доступ медикам со всей России к нашей разработке для диагностики COVID-19 — КТ-калькулятору. Мы видим спрос, врачи активно пользуются сервисом», — заявила Ракова. Она отметила, что Москве благодаря данной системе поставили 1,5 млн предварительных диагнозов.

Ознакомиться с системой региональные врачи смогут на сайте столичного депздрава в разделе «Специалистам».

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Речь идет о цифровом решении, разработанном компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы. Во время пандемии они собрали необходимое количество данных для обучения алгоритма ИИ. Цифровой помощник стал внедряться во всех взрослых поликлиниках города с октября 2020 года. Система предлагает три наиболее вероятных диагноза пациента на основе его жалоб.

В марте сервис был выдвинут на соискание премии международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого Всемирным саммитом по вопросам информационного общества (World Summit on the Information Society, WSIS; работает под эгидой ООН), в номинации E-Health. Однако победителем стал онлайн-портал Министерства здравоохранения ОАЭ.

Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Москва регионы искусственный интеллект Анастасия Ракова медицина
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