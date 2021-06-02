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ПМЭФ-2021 ,  
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Власти выявили единичные случаи госпитализации участников и гостей ПМЭФ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили о единичных случаях госпитализации участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума», — говорится в сообщении. Однако причины власти не назвали.

Медпомощь гостям и участникам форума готовы оказать 20 стационаров — как городского, так и федерального подчинения. В случае выявления коронавируса их будут доставлять в инфекционные больницы.

В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум
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Фото:Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Ранее 2 июня, в день открытия ПМЭФ, у девушки-волонтера из Москвы обнаружили COVID-19, сообщало издание «Невские новости». Болезнь протекает в легкой форме. Ее доставили во временный госпиталь в «Ленэкспо».

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что участников и гостей форума будут госпитализировать и изолировать при повышении температуры тела. Тех, у кого тест на вирус окажется положительным, будут помещать в клиническую инфекционную больницу им. Боткина, а тех, кто контактировал с больными, — в обсерваторы на базе пансионатов «Балтиец» и «Заря».

ПМЭФ проходит очно с 2 по 5 июня.

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