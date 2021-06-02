Власти выявили единичные случаи госпитализации участников и гостей ПМЭФ

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В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили о единичных случаях госпитализации участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума», — говорится в сообщении. Однако причины власти не назвали.

Медпомощь гостям и участникам форума готовы оказать 20 стационаров — как городского, так и федерального подчинения. В случае выявления коронавируса их будут доставлять в инфекционные больницы.

Ранее 2 июня, в день открытия ПМЭФ, у девушки-волонтера из Москвы обнаружили COVID-19, сообщало издание «Невские новости». Болезнь протекает в легкой форме. Ее доставили во временный госпиталь в «Ленэкспо».