Экс-президент Литвы ответил на обвинения Белоруссии о геноциде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 13:21
«МегаФон» стал партнером Калининградской области в развитии сервисов Пресс-релиз, 18:42 «Спартак» продлил контракт с самым дорогим игроком и отдал его в аренду Спорт, 18:42 СПЧ предложил ограничить скорость электросамокатов и дать им номера Общество, 18:30 «Матч ТВ» не покажет ни одной игры сборной России на групповом этапе Евро Спорт, 18:30 Сделка Катара и Петербурга, выплаты школьникам расширили. Главное за день Общество, 18:21 Глава Чувашии объяснил протесты из-за Навального скукой во время пандемии Политика, 18:15 Британский банк запустит криптобиржу для институциональных инвесторов Крипто, 18:14 Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно Политика, 18:11 «Половина состава едет для кучи». Кого Черчесов взял на Евро Спорт, 18:10 Маврикий зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» Общество, 18:09 Экс-президент Литвы ответил на обвинения Белоруссии о геноциде Политика, 18:06 В Красном Кресте призвали облегчить перемещение на Донбассе Политика, 17:59 В Москве пройдет фестиваль «Чуткие» в поддержку жертв домашнего насилия Стиль, 17:54 До России добрался обновленный Infiniti QX80 Авто, 17:50
Политика ,  
0 

Экс-президент Литвы ответил на обвинения Белоруссии о геноциде

Валдас Адамкус
Валдас Адамкус (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Бывший президент Литвы Вальдас Адамкус назвал абсурдным заявление белорусской прокуратуры о его участии в геноциде белорусского населения во времена Великой Отечественной войны, передает издание Delfi.

«Это абсурд. <...> Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — сказал Адамкус.

Действия белорусской прокуратуры он назвал «формальной провокацией» и «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». По словам Адамкуса, Минск таким образом пытается вовлечь больше людей в свои внутренние проблемы.

Белоруссия попросит помощи у России и Германии из-за дела о геноциде
Политика
Освобождение Минска, 1944&nbsp;г.

Адамкусу 94 года. Он занимал пост президента Литвы в 1998–2003 и 2004–2009 годах.

Ранее прокуратура Белоруссии заявила, что Адамкус участвовал в деятельности белорусского батальона, который в годы войны проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей, и попросила у Литвы правовую помощь.

По версии белорусской прокуратуры, во время Второй мировой войны Адамкус носил имя Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса. Он служил в коллаборационистской Армии обороны Отечества и был ординарцем Антанаса Людвико Импулявичюс-Импуленаса. Последний руководил 2-м литовским батальоном, проводившим карательные операции.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

По данным ведомства, батальон виновен в убийстве примерно 18 тыс. человек, уничтожении более 380 населенных пунктов и отправке на принудительные работы более 7 тыс. человек. В прокуратуре уверены, что после эмиграции в США Адамкавичюс сменил имя на Адамкус, а в 1990-е годы вернулся в Литву.

В литовской прокуратуре, в свою очередь, заявили, что дадут ответ Минску в установленном порядке, добавив, что никаких дополнительных запросов и подробностей в запросе белорусских коллег не содержится.

Литва Белоруссия геноцид обвинения
Материалы по теме
Литва заявила об отказе России выдать визу атташе по культуре
Политика
Литва решила выслать двух белорусских дипломатов
Политика
Белоруссия получила от России $500 млн в рамках кредита
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter