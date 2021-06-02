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Политика ,  
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Минск проверит причастность экс-президента Литвы к геноциду белорусов

Валдас Адамкус
Валдас Адамкус (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой проверить информацию о причастности бывшего президента Валдаса Адамкуса в рамках уголовного дела о геноциде белорусского населения во время Великой Отечественной войны и после нее. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, бывший президент Литвы Валдас Адамкус раньше звался Вольдемарасом Хубертасом Лаймутисом Адамкавичюсом, который служил в Армии обороны Отечества в качестве ординарца Антанаса Людвико Импулявичюс-Импуленаса. Импулявичюс руководил 2-м литовским батальоном, который во время Второй мировой войны проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей, уточнили в Генпрокуратуре.

Белоруссия попросит помощи у России и Германии из-за дела о геноциде
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Освобождение Минска, 1944&nbsp;г.

В пресс-службе ведомства отметили, что этот батальон 27 и 28 октября 1941 года уничтожил не менее 5 тыс. обитателей Слуцкого гетто. Батальон также участвовал в операции «Зимнее волшебство» в 1943 году, когда было уничтожено 387 населенных пунктов, убиты около 13 тыс. человек, а более 7 тыс. насильно вывезены на принудительные работы.

После освобождения Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков Импулявичюс и Адамкавичюс уехали в Германию, а в 1949 году — в США, чтобы избежать ответственности за преступления, говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, позднее Импулявичюс был заочно приговорен к смертной казни, однако США не удовлетворили запрос о его выдаче, а Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус, вернулся в Литву и в 90-е годы занял должность президента Литовской Республики.

Минск будет добиваться признания геноцида белорусов в годы ВОВ
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Андрей Швед

В мае генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед объявил, что Минск представит в международный трибунал доказательства геноцида населения Белоруссии в годы Второй мировой войны. Республика будет наставить на привлечении к ответственности оставшихся в живых участников нацистских карательных батальонов, действовавших на ее территории. Государствам, где они проживают, будут направлены запросы о правовой помощи.

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Как уточнил Швед, пока у белорусских властей нет точного представления о масштабах трагедии, поскольку они получили информацию о сотнях ранее неизвестных или малоизученных случаев массовых убийств.

Минск прокуратура Литва геноцид Великая Отечественная война
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