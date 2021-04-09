Белоруссия попросит помощи у России и Германии из-за дела о геноциде

Освобождение Минска, 1944 г. (Фото: Владимир Иванов / РИА Новости)

Минск запросит правовую помощь у России и Германии и направит обращение в Нюрберг по факту возбуждения уголовного дела о геноциде населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период. Об этом сообщил Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса для того, чтобы вычленить те сведения и доказательства, которые связаны с Беларусью. Конечно, есть необходимость направить поручения об оказании помощи в такие страны, как Литва, Польша и ряд других государств», — заявил Андрей Швед.

Ранее, в марте, по итогам совещания с президентом Александром Лукашенко Андрей Швед заявил, что прокуратура намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Также он отметил, что в случае расследования дела о геноциде поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.

По данным проекта департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции республики «Архивы Беларуси», за период Великой Отечественной войны в республике погибли от 2,5 млн до 3 млн жителей. По статистике архива, до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживали 9,2 млн человек, а в конце 1944 года — 6,3 млн человек. По расследованию Чрезвычайной государственной комиссии, всего на территории БССР убиты 2,2 млн человек из мирного населения и военнопленных. Однако эти цифры были значительно занижены, так как не были учтены пропавшие без вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной Армии из числа белорусских жителей, а также вывезенные в Германию мирные жители.