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Выборы в Госдуму ,  
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Медведев позвал Путина на съезд «Единой России» по выборам в Госдуму

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев позвал президента Владимира Путина на XX съезд «Единой России», на котором будут утверждены списки кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму и проект предвыборной программы, сообщается на сайте ЕР. Съезд пройдет 19 июня.

Медведев попросил главу государства поучаствовать в съезде в ходе встречи Путина с руководством партии и победителями праймериз.

По его словам, основой программы станет послание президента Федеральному собранию.

«Наиболее важные предложения в нее войдут. Проект будет вынесен на широкое обсуждение на съезде партии. Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие», — сказал Медведев.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Путин, в свою очередь, назвал предварительное голосование «востребованным механизмом обратной связи с людьми, реально работающим на практике». Он отметил, что из всех партий только «Единая Россия» пока проводит «столь широкую и открытую процедуру».

Президент обратил внимание на «очень серьезное обновление» кандидатов — более половины тех, кто победил на праймериз, — «это не члены партии, но это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан».

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Предварительное онлайн-голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая во всех регионах России, в 42 регионах праймериз провели и на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек.

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