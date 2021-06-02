Медведев позвал Путина на съезд «Единой России» по выборам в Госдуму

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев позвал президента Владимира Путина на XX съезд «Единой России», на котором будут утверждены списки кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму и проект предвыборной программы, сообщается на сайте ЕР. Съезд пройдет 19 июня.

Медведев попросил главу государства поучаствовать в съезде в ходе встречи Путина с руководством партии и победителями праймериз.

По его словам, основой программы станет послание президента Федеральному собранию.

«Наиболее важные предложения в нее войдут. Проект будет вынесен на широкое обсуждение на съезде партии. Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие», — сказал Медведев.