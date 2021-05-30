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Политика ,  
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В праймериз «Единой России» приняли участие более 10 млн избирателей

Более 10 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, передает пресс-служба партии.

«Это 10 млн заинтересованных наших граждан, которые, несмотря на свою партийную принадлежность, помогают определить «Единой России» тех, кто завтра будет претендовать на выборы в Государственную Думу», — сказал Карелин.

По его словам, почти 6 млн человек проголосовали онлайн. Более 4,8 млн человек проголосовали очно.

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«Единая Россия» 14 мая завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты в депутаты Госдумы от партии власти. Как сообщали РБК в пресс-службе партии, заявки на предварительное голосование подали 237 из 336 действующих депутатов. Всего же на праймериз заявились 7624 человека.

По словам Карелина, количество партийных и беспартийных участников почти равно: 52 и 48% соответственно. Треть участников праймериз — представители волонтерских и общественных организаций.

Голосование проходило с 24 по 30 мая. Принять участие в нем можно было на портале госуслуг, а в последний день в 42 регионах России открылись счетные (избирательные) участки в формате офлайн. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней, утвердят на съезде партии 19 июня.

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