В праймериз «Единой России» приняли участие более 10 млн избирателей

Более 10 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, передает пресс-служба партии.

«Это 10 млн заинтересованных наших граждан, которые, несмотря на свою партийную принадлежность, помогают определить «Единой России» тех, кто завтра будет претендовать на выборы в Государственную Думу», — сказал Карелин.

По его словам, почти 6 млн человек проголосовали онлайн. Более 4,8 млн человек проголосовали очно.

«Единая Россия» 14 мая завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты в депутаты Госдумы от партии власти. Как сообщали РБК в пресс-службе партии, заявки на предварительное голосование подали 237 из 336 действующих депутатов. Всего же на праймериз заявились 7624 человека.