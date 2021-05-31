Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз в Ивановской области

Юлия Волкова (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова предварительно проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Сергей Низов, передает «РИА Новости».

«По предварительным данным, Волкова не прошла. Она шла по одномандатному округу и не стала победителем, у нее достаточно серьезное отставание по количеству голосов от других участников», — рассказал Низов.

По его словам, лидером голосования по списку стала глава Федерации лыжных гонок олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Заместитель секретаря генсовета Единой России Сергей Перминов в разговоре с РБК заявил, что окончательные итоги предварительного голосования пока не подведены и говорить о чьей-либо победе пока рано.