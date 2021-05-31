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Политика ,  
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Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз в Ивановской области

Юлия Волкова
Юлия Волкова (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова предварительно проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Сергей Низов, передает «РИА Новости».

«По предварительным данным, Волкова не прошла. Она шла по одномандатному округу и не стала победителем, у нее достаточно серьезное отставание по количеству голосов от других участников», — рассказал Низов.

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По его словам, лидером голосования по списку стала глава Федерации лыжных гонок олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Заместитель секретаря генсовета Единой России Сергей Перминов в разговоре с РБК заявил, что окончательные итоги предварительного голосования пока не подведены и говорить о чьей-либо победе пока рано.

«Но если Юлия Волкова проиграет, то это будет означать, что выборщики сказали ей: «Нас не догонишь», — добавил он.

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Ранее Волкова опубликовала предвыборный ролик, в котором раскритиковала пенсионную реформу. Также она объяснила, что баллотируется в Госдуму от Ивановской области, поскольку хочет заниматься проблемами регионов России. «Я вижу, как деградируют наши регионы. Упадок и неверие поглотили почти все регионы. Россия — это не только Москва и Питер, это регионы», — заявила Волкова.

Она также сообщила, что ей известно о проблемах Ивановской области: о «горестях женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи», низких зарплатах, которые вынуждают мужчин уезжать от семей ради возможности заработать, и плохих дорогах.

В Ярославской области в предварительном голосовании «Единой России» по списку победу одержала первая женщина-космонавт, действующий депутат Валентина Терешкова. Такие данные представлены на сайте голосования. За Терешкову проголосовали 36 721 человек — это более чем в пять раз больше голосов, чем у занявшего второе место депутата Госдумы Ильи Осипова.

Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. Голосование проходило на портале госуслуг, а в последний день в 42 регионах России открылись счетные (избирательные) участки в формате офлайн. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального уровней, утвердят на съезде партии 19 июня.

Валентина Терешкова праймериз Единая Россия Группа "Тату" Ярославская область Ивановская область
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