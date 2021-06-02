Вильфанд посоветовал надевать сомбреро для защиты от ультрафиолета

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Когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения особенно высок, на улицу вообще рекомендовано не выходить, нужно находиться в тени и носить широкополую шляпу, сомбреро, тень от которой закрывает большую часть тела, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Шутя, я трактую для себя широкополую шляпу как сомбреро и рекомендую ее носить», — пояснил Вильфанд. Если УФ-индекс превышает определенный предел, в полуденные часы с 11:00 до 14:00 нужно закрывать тело, ходить в рубашке с длинным рукавом, носить широкополую шляпу, посоветовал синоптик. Согласно рекомендациям Гидрометцентра, такие меры стоит принять в случае, если УФ-индекс по прогнозу больше трех, а если больше семи, то это нужно сделать обязательно.

По словам Вильфанда, информация об УФ-индексе в высшей степени важна, так как УФ-радиация может быть и вредна, и полезна. «В умеренных дозах она способствует формированию витамина D, очень важного для человека», — сказал синоптик. При этом Вильфанд подчеркнул, что длительное нахождение на солнце может привести к поражениям кожи и глаз.

Как заметил синоптик, для жителей умеренных и других широт сильный ультрафиолет является необычным по сравнению с теми, кто живет в южных широтах и «генетически» привыкли к сильному солнцу.