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Вильфанд посоветовал надевать сомбреро для защиты от ультрафиолета

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения особенно высок, на улицу вообще рекомендовано не выходить, нужно находиться в тени и носить широкополую шляпу, сомбреро, тень от которой закрывает большую часть тела, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Шутя, я трактую для себя широкополую шляпу как сомбреро и рекомендую ее носить», — пояснил Вильфанд. Если УФ-индекс превышает определенный предел, в полуденные часы с 11:00 до 14:00 нужно закрывать тело, ходить в рубашке с длинным рукавом, носить широкополую шляпу, посоветовал синоптик. Согласно рекомендациям Гидрометцентра, такие меры стоит принять в случае, если УФ-индекс по прогнозу больше трех, а если больше семи, то это нужно сделать обязательно.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам Вильфанда, информация об УФ-индексе в высшей степени важна, так как УФ-радиация может быть и вредна, и полезна. «В умеренных дозах она способствует формированию витамина D, очень важного для человека», — сказал синоптик. При этом Вильфанд подчеркнул, что длительное нахождение на солнце может привести к поражениям кожи и глаз.

Как заметил синоптик, для жителей умеренных и других широт сильный ультрафиолет является необычным по сравнению с теми, кто живет в южных широтах и «генетически» привыкли к сильному солнцу.

Гидрометцентр напомнил о сроках начала купального сезона в России
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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

14 мая Вильфанд сообщил, что в конце июня — начале июля, когда вода прогреется до плюс 22 градусов, на курортах Краснодарского края начнется купальный сезон. По его словам, обычно в Сочи вода прогревается до рекомендуемой температуры к 10–15 июня, в Крыму — к 15–20 июня.

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В мае температура воды на российских курортах не поднималась выше +15 градусов: в Феодосии — +10 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — +14 градусов, в Алуште — +13 градусов, в Евпатории и Сочи — +12 градусов, в Ейске и Бердянске — +15 градусов.

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