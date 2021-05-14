Гидрометцентр напомнил о сроках начала купального сезона в России

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Купальный сезон на курортах Краснодарского края начинается в конце июня — начале июля, когда вода прогревается до плюс 22 градусов, в Крыму это происходит примерно на 10 дней позже, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до плюс 22 градусов и выше», — добавил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцента уточнил, что обычно в Сочи вода прогревается до рекомендуемой температуры к 10–15 июня, в Крыму — к 15–20 июня.

По словам Вильфанда, сейчас температура воды на российских курортах не поднималась выше плюс 15 градусов: в Феодосии — плюс 10 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — плюс 14 градусов, в Алуште — плюс 13 градусов, в Евпатории и Сочи — плюс 12 градусов, в Ейске и Бердянске — плюс 15 градусов.