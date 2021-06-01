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Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

1 июня 2021 года в Москве стало самым холодным за последние 54 года, заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас действительно был зафиксирован рекорд минимальной температуры для 1 июня за 54 года. Ночью температура на станции ВДНХ составила 4 градуса, а на станции в подмосковном Клину упала до 0,3 градуса», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что существует большая вероятность того, что по итогам измерения среднесуточной рекорд не будет установлен в связи с умеренностью дневных температур.

По данным метеоцентра «Фобос», 1 июня 1967 года, в день, когда был установлен предыдущий рекорд, температура в Москве опустилась до плюс 3,9 градуса.

МЧС предупредило о заморозках в Московской области
Общество
Фото:Margarethe Wichert / Getty Images

В мае главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала сильное похолодание в Москве и Московской области в начале июня. По ее словам, в Подмосковье температура воздуха могла снизиться до нуля и даже минус 0,1 градуса. В столице прогнозировалась температура на уровне 2–3 градусов ниже климатической нормы.

В первую неделю лета в связи с приходом антициклона в столичном регионе установится сухая погода, сообщал Гидрометцентр России. По его данным, также следует ожидать существенных перепадов между дневными и ночными температурами.

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