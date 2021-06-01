Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

1 июня 2021 года в Москве стало самым холодным за последние 54 года, заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас действительно был зафиксирован рекорд минимальной температуры для 1 июня за 54 года. Ночью температура на станции ВДНХ составила 4 градуса, а на станции в подмосковном Клину упала до 0,3 градуса», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что существует большая вероятность того, что по итогам измерения среднесуточной рекорд не будет установлен в связи с умеренностью дневных температур.

По данным метеоцентра «Фобос», 1 июня 1967 года, в день, когда был установлен предыдущий рекорд, температура в Москве опустилась до плюс 3,9 градуса.