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Путин обсудил c Дутерте поставки российских вакцин от COVID на Филиппины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте о поставках российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что главы государств поздравили друг друга с 45-летием дипломатических отношений и оценили результаты двустороннего сотрудничества. Также страны планируют наращивать взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства, транспортной, гуманитарной и других сферах, подчеркнули в Кремле. Президенты условились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН, указано в сообщении.

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Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена властями Филиппин для экстренного использования 19 марта. Кроме «Спутника V», в стране одобрены вакцины совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac. Также в стране 5 мая одобрили вакцину американской компании Moderna.

В мае власти Филиппин решили не объявлять людям заранее названия вакцин от коронавируса, которые будут предлагаться в центрах вакцинации. Решение связано с очередями у пункта вакцинации, где делали прививку препаратом от Pfizer и BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусной инфекции на Филиппинах заболели 1 240 716 человек, из них 21 158 умерли.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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