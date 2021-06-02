Путин обсудил c Дутерте поставки российских вакцин от COVID на Филиппины

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте о поставках российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что главы государств поздравили друг друга с 45-летием дипломатических отношений и оценили результаты двустороннего сотрудничества. Также страны планируют наращивать взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства, транспортной, гуманитарной и других сферах, подчеркнули в Кремле. Президенты условились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН, указано в сообщении.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена властями Филиппин для экстренного использования 19 марта. Кроме «Спутника V», в стране одобрены вакцины совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac. Также в стране 5 мая одобрили вакцину американской компании Moderna.