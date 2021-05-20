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Пандемия коронавируса ,  
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На Филиппинах решили не объявлять названия вакцин от COVID-19 до прививки

Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Власти Филиппин решили не объявлять людям заранее названия вакцин от коронавируса, которые будут предлагаться в центрах вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает издание Philstar.

Как утверждает пресс-служба Минздрава, в таком случае люди не будут лишены права получить информацию о вакцине, которую им вводят — на пункте вакцинации им расскажут о препарате и его побочных эффектах.

В пресс-службе отметили, что такое решение было принято после после сообщений об очереди у пункта вакцинации, где делают прививку Pfizer-BioNTech.

«Все вакцины, доступные в настоящее время в стране, безопасны, эффективны и снижают риск тяжелых заболеваний и смерти после получения необходимого количества доз», — заявили в Минздраве Филиппин. Также в пресс-службе добавили, что вакцины проверяют в Министерства науки и технологий, Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и разные группы экспертов по вакцинам.

В минздраве подчеркнули, что лучшая вакцина — это та, которая доступна сейчас, независимо от марки.

Филиппины одобрили «Спутник V» для экстренного применения
Общество
Фото:Global Look Press

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19 марта 2021 года на Филиппинах была одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Кроме «Спутник V», на Филиппинах также одобрены вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Филиппинах COVID-19 заболел 1 159 071 человек, из них 19 507 скончались, сообщает Минздрав страны.

Материал дополняется

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Источник: JHU
Данные по миру i

Филиппины коронавирус COVID-19 вакцинация Pfizer
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