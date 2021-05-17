Минск будет добиваться признания геноцида белорусов в годы ВОВ

Минск представит в международный трибунал доказательства геноцида белорусов в годы Второй Мировой войны. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь-1».

«В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны», — заявил он.

Швед напомнил, что геноцид как преступление не имеет срока давности. Белоруссия будет наставить на привлечении к ответственности оставшихся в живых участников нацистских карательных батальонов, действовавших в Белоруссии. Власти республики, по словам Шведа, знают точные места жительства этих человек. Государствам, где они проживают, будет направлен запрос о правовой помощи.