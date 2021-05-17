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Политика ,  
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Минск будет добиваться признания геноцида белорусов в годы ВОВ

Минск представит в международный трибунал доказательства геноцида белорусов в годы Второй Мировой войны. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь-1».

«В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны», — заявил он.

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Освобождение Минска, 1944&nbsp;г.

Швед напомнил, что геноцид как преступление не имеет срока давности. Белоруссия будет наставить на привлечении к ответственности оставшихся в живых участников нацистских карательных батальонов, действовавших в Белоруссии. Власти республики, по словам Шведа, знают точные места жительства этих человек. Государствам, где они проживают, будет направлен запрос о правовой помощи.

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Александр Лукашенко (третий слева)

Как уточнил Швед, пока у белорусских властей нет точного понимания масштабов произошедшей трагедии. Первые раскопки захоронений в местах массового уничтожения белорусов, начатые в рамках расследования уголовного дела о геноциде, показали, что число жертв среди мирного населения значительно превышает архивные данные.

Прокурор отметил, что власти получили информацию о сотнях ранее неизвестных или малоизученных мест, где фашисты массово убивали жителей страны. «Нет ни одного района Белоруссии, где не было массового уничтожения нашего населения», — сообщил он.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 мая подписал закон о недопущении реабилитации нацизма. В документы даны основные понятия, в том числе нацизма, нацистской символики и атрибутики, запрещается публично оправдывать нацизм, отрицать его преступления.

По данным проекта департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции республики «Архивы Беларуси», за период Великой Отечественной войны в республике погибли от 2,5 млн до 3 млн жителей. До войны в стране в ее нынешних границах проживали 9,2 млн человек. К концу 1944 года эта цифра сократилась до 6,3 млн человек.

Ранее Швед уточнял, что Белоруссия запросит правовую помощь у России и Германии и направит обращение в Нюрберг по факту возбуждения уголовного дела о геноциде населения республики в ходе ВОВ.

Белоруссия геноцид Вторая мировая война
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