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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростуризме выразили надежду на возобновление сообщения с Турцией в июле

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Ростуризм надеется, что к июлю текущего года у россиян появится возможность поехать на отдых в Турцию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.

При этом она напомнила, что решение о возобновлении сообщения с различными странами принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на основе данных Роспотребнадзора.

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По словам Догузовой, порядка 1 млн россиян «в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию».

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в этой стране. Изначально планировалось, что ограничение авиасообщения с Турцией будет действовать до 1 июня, однако накануне этого дня Россия продлила эту меру до 21 июня.

В апреле в Турции наблюдались рекордные показатели заболеваемости — более 60 тыс. заражений за сутки. Власти республики сперва ввели частичные ограничения, а затем объявили локдаун. В середине мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что эпидемию удалось взять под контроль, и объявил об ослаблении карантинного режима.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Ростуризм Зарина Догузова Турция коронавирус
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