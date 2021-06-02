В Ростуризме выразили надежду на возобновление сообщения с Турцией в июле

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Ростуризм надеется, что к июлю текущего года у россиян появится возможность поехать на отдых в Турцию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.

При этом она напомнила, что решение о возобновлении сообщения с различными странами принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на основе данных Роспотребнадзора.

По словам Догузовой, порядка 1 млн россиян «в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию».