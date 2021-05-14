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Пандемия коронавируса ,  
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Эрдоган заявил о планах ослабить ограничения в Турции из-за COVID к июню

Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Власти Турции планируют постепенно снимать ограничения, введенные в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Как и было обещано, с понедельника  (17 мая - РБК) мы начинаем процесс возвращения к нормальной жизни. Наше намерение состоит в том, чтобы продолжать действовать относительно осторожно до конца мая», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что к июню в Турции планируется «в значительной степени ослабить» ограничительные меры, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной.

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Фото:Hector Vivas / Getty Images

В середине апреля власти Турции ужесточили ограничительные меры в связи с ростом числа заражений COVID-19. В стране увеличилась продолжительность комендантского часа (он стал действовать с 19:00 вечера до 05:00 утра), ресторанам и кафе разрешили работать только в режиме доставки и навынос, тренажерные залы закрыли, мероприятия в закрытых помещениях запретили.

В мае в Турции вступили в силу новые меры, согласно которым в магазинах разрешили продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Таким образом, к введенному ранее ограничению на продажу алкоголя добавился запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Турции с начала пандемии зафиксировали 5 млн случаев заражения коронавирусом, 43,8 тыс. заболевших скончались. Минздрав страны сообщает, что по состоянию на 13 мая, за день COVID-19 диагностировали у 11,5 тыс. человек, умерли 238.

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Материал дополняется

Реджеп Тайип Эрдоган Турция коронавирус
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