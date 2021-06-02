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Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Трансляция заседания ведется в YouTube.

Сенаторы единогласно одобрили документ, «за» проголосовали 152 человека. Теперь закон должен быть подписан президентом Владимиром Путиным. Через шесть месяцев после утверждения денонсации главой государства Россия выйдет из договора.

В мае прошлого года США обвинили Россию в нарушении ДОН и объявили, что выходят из соглашения. В ноябре Соединенные Штаты покинули договор. Со своей стороны Москва заявила, что также денонсирует договор, поскольку другие страны-участники не могут гарантировать не передачу полученных ими сведений Вашингтону.

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Президент России Владимир Путин 11 мая этого года внес законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу на рассмотрение Госдумой. 19 мая нижня палата утвердила законопроект.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны. ДОН предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки.

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