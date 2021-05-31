Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня

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Французская авиакомпания Air France отменила рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня. Об этом сообщил РБК представитель перевозчика.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж — Москва 31 мая 2021 года, так как не получила разрешения от российских властей на въезд на их территорию», — заявили в компании.

Из-за этого возвратные рейсы 31 мая и 1 июня также были отменены.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росавиации

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