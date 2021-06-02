Кабмин разрешил несетевым аптекам продавать лекарства онлайн

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Несетевым аптекам с 1 сентября разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, препараты можно будет купить на маркетплейсах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Теперь для дистанционной продажи медикаментов компаниям не обязательно иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. Для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

Также в новых правилах указано, что при дистанционной продаже цены на лекарства не должны превышать те, что установлены в самой аптеке. Ответственность за качество препаратов несут аптеки, даже если лекарства были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарств, в том числе рецептурных. Согласно документу, лекарства можно приобрести по телефону или онлайн. При этом дистанционно нельзя продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.