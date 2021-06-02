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Самолет «Белавиа» экстренно сел в Краснодаре из-за неполадки

Фото: Andreas Arnold / DPA / ТАСС
Фото: Andreas Arnold / DPA / ТАСС

Самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Посадка прошла штатно, самолет сел благополучно. Готовится резервный борт к вылету», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на борту самолета было 180 пассажиров.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Белавиа».

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Фото:Christophe Gateau / dpa / ТАСС

После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича ряд стран запретили «Белавиа» полеты. Так, Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия, приостановили разрешение на полеты, выданное «Белавиа», а некоторые государства, например Украина, запретили Белоруссии использовать свое воздушное пространство.

Белорусский блогер Антон Мотолько сообщил, что «Белавиа» на фоне этих ограничений сократит половину сотрудников. В самой компании подтвердили такие планы, но отметили, что «о 50% сокращений речь не идет».

самолет экстренная посадка Белавиа Краснодар новости
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