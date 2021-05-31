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Политика ,  
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Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

Самолет летел из Дублина в Краков. 160 пассажиров вывели и проверили, взрывных устройств не обнаружили. Они отправились в Польшу на запасном борте спустя восемь часов
Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС
Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС

В Берлине экстренно приземлился следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Boeing 737 совершил посадку в немецкой столице 30 мая около 21:00 по московскому времени. Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. Издание отмечает, что на борту находилось 160 человек. По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Телеканал сообщил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего ему немедленно дали разрешение сесть в Берлине. По данным Bild, причиной стало сообщение о минировании самолета.

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Фото: Ian Waldie / Getty Images

Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.

Как сообщили в Ryanair РБК, об угрозе экипажу сообщили немецкие диспетчеры. «Экипаж рейса Ryanair FR1901 из Дублина в Краков вчера был уведомлен немецким управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин», — заявили в авиакомпании, добавив, что задержка пассажиров составила около восьми часов.

Как пишет ирландское издание Irish Examiner, это не первая вынужденная посадка рейсов Ryanair в последние дни. 29 мая в Лондоне сел рейс из Кракова в Дублин после обнаружения в туалете лайнера записки, в которой говорилось о взрывном устройстве на борту.

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Фото:Andreas Arnold / dpa / picture-alliance

Сообщение об экстренной посадке самолета пришло на фоне международного скандала с рейсом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая после сообщения о минировании. После посадки задержали бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого белорусские власти обвиняют в организации массовых беспорядков.

Video

После инцидента западные страны запретили белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве, а европейские перевозчики перестали летать над Белоруссией.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
Ryanair самолет посадка Германия
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