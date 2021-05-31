Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

Самолет летел из Дублина в Краков. 160 пассажиров вывели и проверили, взрывных устройств не обнаружили. Они отправились в Польшу на запасном борте спустя восемь часов

Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС

В Берлине экстренно приземлился следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Boeing 737 совершил посадку в немецкой столице 30 мая около 21:00 по московскому времени. Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. Издание отмечает, что на борту находилось 160 человек. По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Телеканал сообщил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего ему немедленно дали разрешение сесть в Берлине. По данным Bild, причиной стало сообщение о минировании самолета.

Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.