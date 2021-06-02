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Бизнес ,  

«Яндекс» запустит экспресс-доставку из отделений «Почты России»

«Яндекс» YNDX ₽4 907,6 -0,51% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Почта России» и «Яндекс» запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты», — отмечается в сообщении.

Получить заказ можно будет в течение часа с помощью «Яндекс.Доставка» или его привезут собственные курьеры «Почты России».

Также в сообщении указано, что компании обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. Так, «Яндекс.Маркет» сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Таким образом, клиенты смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

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Бизнес

Помимо этого, обсуждается запуск услуги drop-off для продавцов «Яндекс.Маркет». Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.

В конце мая глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК рассказал, что компания планирует начать доставку товаров повседневного спроса из собственных отделений, для этого там будут открыты dark store (магазины-склады для сбора онлайн-заказов).

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В обновленной стратегии компании, которая находится на согласовании совета директоров, говорится, что одновременно с развитием доставки «Почта России» хочет стать одним из «ключевых игроков на российском рынке ретейла». Почтовый оператор считает, что может создать крупнейшую в стране сеть ультрамалого формата в сегментах «магазин у дома» и «дискаунтер».

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