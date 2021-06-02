В Вологодской области при пожаре в СНТ пострадали пятеро детей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме случился пожар, пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Объектом пожара является бесхозное строение деревянное, дощатое, размерами 4 на 7 м. <...> В результате пожара строение практически полностью уничтожено огнем. Площадь пожара составила 28 кв. м», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Сокольском районе, около деревни Бильнево в СНТ «Урожайный». О пожаре сообщил работник порта, он заметил на противоположной стороне реки Сухона в районе деревни Бильнево открытое горение.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавшие госпитализированы в вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени.